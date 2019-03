Varesina e Fenegrò si frenano a vicenda, il Legnano non sbaglia

(Foto Facebook – Varesina Calcio)

A quattro giornate dalla fine della stagione regolare, la Castellanzese conserva cinque punti di vantaggio sulle inseguitrici grazie alla vittoria 2-1 contro il Varese.

Il Legnano passa 3-2 in casa dell’Accademia Pavese (Crea, Amelotti e Borghi per i lilla, Romano e Zani per i pavesi) e rimane da solo al secondo posto. Il Fenegrò infatti pareggia 1-1 in casa della Varesina (vantaggio di Cargiolli su rigore, pareggio comasco di Perini) e perdono terreno.

Risale posizioni invece il Verbano grazie al 3-1 sull’Alcione (Sant’Agostino e doppietta di Caldirola per i rossoneri) mentre si stacca il Busto 81, sconfitto 1-0 a Sesto Calende dalla Sestese; rete partita di Ianni.

In zona salvezza 2-2 che non accontenta nessuno tra Union Villa e Castanese. In rete Rigoni e Pisoni per i cassanesi, Colombo e Caraffa per i neroverdi.

Vittoria 1-0 del Città di Vigevano sul Ferrera Erbognone, termina 0-0 tra Mariano e Ardor Lazzate.