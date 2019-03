Venezia rincorre la vetta, ma la Openjobmetis vuole l’impresa

La sconfitta di Brindisi, una vera e propria occasione persa, ha complicato la vita in ottica playoff per la Openjobmetis che si presenta ai nastri di partenza della 24a giornata al sesto posto ma con due soli punti di vantaggio sul “gruppone” delle inseguitrici formato da ben quattro squadre. A rendere più ardua la situazione è il nome dell’avversaria dei biancorossi: alla Enerxenia Arena è infatti in arrivo l’Umana Venezia, seconda e vicinissima alla capolista Milano che gli orogranata hanno battuto un paio di settimane fa.

La partita in programma alle 20,45 di domenica 31 può dunque rivelarsi uno snodo cruciale per la squadra di Attilio Caja, fino a qui impeccabile nel rimanere sempre in zona playoff: una vittoria non solo permetterebbe di consolidare la posizione in graduatoria ma darebbe anche un segnale forte a tutte le rivali sulla candidatura di Ferrero e compagni alla post-season. In caso contrario però, la posizione tra le magnifiche otto della Openjobmetis inizierebbe a vacillare, e in questo senso conteranno molto anche i risultati delle altre.

Varese arriva all’appuntamento galvanizzata dalla semifinale raggiunta in Fiba Europe Cup: la netta vittoria ottenuta contro la temuta Ostenda ha rinforzato la convinzione e la fiducia dei biancorossi che ora iniziano a sognare di andare fino in fondo all’avventura europea. La settimana di pausa in coppa (si tornerà a giocare il 10 aprile, a Masnago con il Würzburg) permetterà a staff e giocatori di alzare ai massimi la concentrazione sia per la gara con Venezia sia per quella di domenica 7 a Torino. Bene, perché di contromosse ne servono parecchie per affrontare la Reyer, che arriva da quattro vittorie in fila e che suo malgrado ha già dovuto dire addio alla sua partecipazione internazionale (in Champions). Se Caja non avrà grossi problemi di formazione, De Raffaele – che da due anni viene battuto in casa da Varese – dovrà addirittura gestire l’abbondanza visti i tanti grossi calibri a disposizione (da Haynes a Stone, da Bramos a Watt, da Daye all’ultimo acquisto Kennedy che però non è stato ancora tesserato).

COACH TO COACH

Attilio CAJA (Openjobmetis Varese) – «La Reyer in questo momento è la squadra più in forma e più forte del campionato: è prima nelle percentuali al tiro da 2, seconda nel tiro da 3, ha ottimi indicatori difensivi e hanno davvero tante opzioni. Non è mai facile mettere insieme così tante individualità e De Raffaele ci è riuscito. Noi domenica andremo alla ricerca dell’impresa: servirà una difesa perfetta sia sulla palla sia lontano, e poi sarà necessario fare attenzione a non subire troppo in area da dove tirano con percentuali altissime. Cercheranno di cambiare la difesa e di mettere i sassolini nei nostri ingranaggi. Noi dovremo essere coraggiosi, tanto più che giochiamo in casa nostra: sono convinto che i miei faranno una grande partita».

Walter DE RAFFAELE (Umana Venezia) – «Varese è in semifinale in Fiba Cup e dall’inizio della stagione è nelle parti medio-alte del campionato, è una delle squadre che gioca meglio e devo fare i complimenti, anche per la loro coesione. In casa sono ancora più bravi a mettere in campo la loro unità e la capacità in difesa: mi aspetto una partita fisica, dura. Noi dovremo avere la continuità mostrata nelle ultime partite facendo molta attenzione a rimbalzo e provando a impattare il livello di energia messo in campo».

DIRETTAVN

La partita della Enerxenia Arena sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il consueto liveblog dedicato al basket, a disposizione dei lettori fin dal venerdì sera con notizie, statistiche, curiosità sul match e con il sondaggio-pronostico sull’andamento del match. È possibile intervenire scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #varesevenezia su Twitter o Instagram. Per collegarsi alla diretta CLICCATE QUI.