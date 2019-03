Verifiche completate in un giorno, riapre il ponte di Oleggio

Completate in un giorno le verifiche, riapre il ponte di Oleggio, con tre giorni di anticipo sull’ampio margine concesso dall’ordinanza della Provincia di Novara.

Il sindaco di Lonate l’aveva ipotizzato già settimana scorsa: l’ordinanza prevedeva la chiusura tra il 19 e il 22 di marzo 2019, nella fascia diurna 8.30-18.00, ma si trattava di un termine ampio.

Si era messa in conto una chiusura effettiva di due giorni, ce la si è fatta già in un giorno solo. Le verifiche servivano a controllare lo stato effettivo del ponte in ferro, tecnologia ottocentesca affascinante ma ormai datata (da anni c’è un progetto di sostituzione del manufatto storico con un nuovo ponte).