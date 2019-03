A Verona il XIII Congresso mondiale delle famiglie

Manifestazione e contromanifestazione a Verona, nel fine settimana dal 29 al 31 marzo, per il XIII Congresso mondiale delle famiglie (World Congress of Families, WCF), nato a metà degli anni ’90 negli Stati Uniti per portare avanti politiche conservatrici (ad esempio contro l’aborto e contro il riconoscimento dei diritti civili per la comunità LGBTI).

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri e infatti vi prenderanno parte, tra gli altri, tre ministri del governo italiano: il vice premier Matteo Salvini, il ministro per la Famiglia e la Disabilità Lorenzo Fontana e il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, oltre a esponenti della destra italiana quali Giorgia Meloni, il senatore della Lega Simone Pillon e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Promossa per l’occasione dal movimento Non Una di Meno la contro manifestazione “Verona città transfemminista”, cui hanno aderito associazioni e sindacati, con incontri e dibattiti e un corteo, per il pomeriggio di sabato 30 marzo.