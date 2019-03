Verso la sfida su due fronti: si scalda il clima politico in vista delle elezioni

Si scalda il clima politico in vista delle prossime elezioni comunali a Travedona Monate: con la discesa in campo della nuova lista “Travedona Monate Attiva”, che candiderà a sindaco l’ex vicesindaco Laura Bussolotti, si compattano i fronti opposti pronti nella sfida elettorale.

Bussolotti lo scorso gennaio era uscita dalla maggioranza che da due mandati amministra il paese. L’ex vicesindaco aveva lasciato il gruppo insieme a Gianpietro Schiffo e Angela Lombardi per contrasti interni alla maggioranza.

Dal prossimo sabato il nuovo gruppo comincerà a raccogliere le firme per la presentazione della lista: «sarà una lista civica, ci saremo noi tre e altre persone che si sono fatte avanti subito per dare una mano a questo progetto – dice Laura Bussolotti che sulla fuoriuscita dal gruppo di maggioranza spiega -: c’erano problemi interni venuti al pettine durante il nostro secondo mandato. Avremmo dovuto lasciare prima ma siamo rimasti fino alla fine per senso di responsabilità».

Una discesa in campo, quella di Bussolotti, che rinnova le critiche dell’attuale amministrazione comunale. «avevamo letto subito nelle dimissioni di gennaio un messaggio politico – spiega oggi il nuovo vicesindaco Alessandro Giuliani -. Erano giunte dopo l’approvazione da parte dell’intero Consiglio Comunale del Bilancio consuntivo e senza alcun attrito evidente in seno alla Giunta. Ora il quadro si fa più chiaro. Il nostro gruppo è pronto a scendere ufficialmente in campo con il proprio Candidato Sindaco e la lista dei candidati consiglieri, nel segno di una continuità di pensiero e di azione che coinvolgerà persone propositive e di valore».