Via ai lavori al semaforo tra il Sempione e via Tasso, sarà dotato di Vista Red

A partire da lunedì 1 aprile avranno inizio i lavori di riqualificazione dell’impianto semaforico che si trova all’incrocio tra via Tasso, il Sempione e via Unità d’Italia (Olgiate Olona). L’impianto sarà dotato di Vista Red con telecamera per chi passa col rosso.

Una decisione presa dopo che la giunta ha deciso di spostare il posizionamento degli occhi elettronici a causa del fatto che gli incroci più pericolosi di Busto sono dotati di impianti semaforici troppo vecchi per supportare questa tecnologia. Leggi qui

I lavori avranno una durata di circa 10 giorni per la prima parte di scavi/ predisposizioni, a cui seguirà un’ulteriore settimana per il montaggio degli impianti.

Durante la prima fase di lavori non saranno necessarie deviazioni alla viabilità e l’impianto esistente rimarrà attivo.

Si fa presente che gli uffici competenti saranno disponibili per tutta la durata delle opere a fornire chiarimenti e informazioni (n. 0331/398961).