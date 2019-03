Via ai lavori di rifacimento dei marciapiedi nella zona dell’ospedale

L’amministrazione comunale comunica che, fatto salvo condizioni meteo avverse, da lunedì 25 marzo prenderanno il via i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Arnaldo da Brescia, da via Dei Sassi a corso Italia, lato ospedale.

I lavori verranno eseguiti per tratti ed inizieranno a partire da via dei Sassi verso Corso Italia. La durata complessiva sarà di circa 15 giorni. Nelle zone di lavorazione sarà necessario apporre il divieto di sosta.

Scusandoci anticipatamente per gli eventuali disagi arrecati dai lavori si fa presente che gli uffici competenti saranno disponibili per tutta la durata delle opere a dare i necessari chiarimenti ed informazioni al numero telefonico 0331/398961.