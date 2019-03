Via Crosa, i lavori per la fibra ottica fanno male

Di ripristini provvisori per i lavori di Open Fiber ce n’è parecchi e sono molti i varesini che hanno sporto lamentele in merito. Ma la lettera di Elena, caduta con il suo scooter in via Crosa, la via che costeggia i parchi di villa Panza e ville Ponti, particolaemrnte “bucherellata” dai lavori e non ancora ripristinata, meritava di essere segnalata.

«Buongiorno, sabato scorso sono caduta con il mio scooter in via Crosa, la caduta è stata causata dalle scanalature profonde rimaste dopo gli scavi per le nuove linee di fibra ottica – spiega la lettrice Nadia – Non ho scritto per lamentarmi dei danni subiti, che non chiederò al comune, neppure per mettere in cattiva luce chi amministra la città. Scrivo solo per chiedere al Signor Sindaco di provvedere a far ripristinare il manto stradale dove sono stati effettuati gli scavi, perché sono stati rattoppati in un modo approssimativo e sono pericolosissimi per chi circola in moto, in bicicletta e a piedi».

Una situazione che ha creato più volte tensioni tra il Comune e la società, che sta procedendo da molti mesi a un lavoro di collegamento importante per la città ma realizzato in maniera perlomeno discutibile, come la lettrice sottolinea: «Varese ha già subito e sta subendo dei disagi per i lavori, che tutti comprendono, visto che sarà utile alla comunità avere una linea internet ad alta velocità, ma quello che non si comprende è il motivo per cui gli scavi non vengano ripristinati in un modo decente e nessuno controlli che i lavori siano fatti a regola d’arte».

Alla lettera ha risposto il comune di Varese, spiegando: «Proprio nella giornata del 18 marzo, nell’incontro con Open Fiber, abbiamo chiesto di anticipare assolutamente la via Crosa con il ripristino definitivo, per la situazione particolarmente grave creata. I lavori sono programmati nei prossimi giorni»