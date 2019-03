I Viaggi di Marcello Albani tornano al circolo di Belforte

Un nuovo viaggio di Marcello Albani è esposto da oggi, 8 marzo 2019, alla cooperativa di Biumo e Belforte,

La mostra chiude la serie di quattro cominciata nel maggio 2018 con un la Nuova Zelanda, poi proseguita con i viaggi in Iran e in Tanzania. Questa volta, il viaggiatore e fotografo è andato nella Patagonia Andina e nella Terra del Fuoco: 40 grandi fotografie scattate in un viaggio realizzato nel 2005, che l’ha impegnato insieme al figlio per 43 giorni.

La mostra, inaugurata alle 11 dell’8 marzo, durerà fino alla fine di maggio, ed è visitabile a entrata libera nel salone Gino Grassi del circolo di Belforte dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 (salvo eventi: nel caso telefonare a 0332.233088).