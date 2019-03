“Il vincente trova sempre una soluzione”: la storia di Mauro Mazza in un libro

Un libro per raccontare la sua storia, la voglia di sconfiggere le difficoltà e la forza di risolvere i problemi.

Sabato 2 marzo a Castiglione Olona, al Bar Mojito di via Volta, ci sarà la presentazione del libro scritto da Elisabetta Turano sulla vita di Mauro Mazza, 53 anni, castiglionese, nato con una disabilità soprattutto visiva (è affetto dalla sindrome di Goldenhar, anche nota come displasia oculo-auricolo-vertebrale o microsomia emifacciale): in “Il vincente trova sempre una soluzione” racconta la sua storia.

«Il senso è di non mollare mai – racconta Mazza, appassionato di calcio tanto da seguire la squadra di calcio a 7 di Tradate, il Dream Team, in ogni sua partita -. I 20 anni di Dream Team mi hanno aiutato tanto a non mollare, devo dire grazie ai ragazzi e soprattutto a mister Roberto Smania e anche a chi è passato in questi anni. Lo scorso anno mi hanno fatto un grande regalo con la vittoria dei regionali e il terzo posto dei nazionali». Il ricavato della vendita delle copie verrà devoluto in beneficenza.