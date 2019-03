I vincitori del concorso di scrittura poetica alla scuola Dante

Venerdì 29 marzo, alle ore 20, presso l’Aula Magna della scuola Dante, a Varese, sono stati proclamati i vincitori del Concorso di scrittura poetica “Giacomo Ascoli”, giunto alla sua ottava edizione.

Non è facile entrare nelle scuole e parlare di malattia. L’Istituto Comprensivo Varese 5 Dante ci è riuscito ed è l’unico che lo fa da otto anni, attraverso un concorso di scrittura dedicato alla Fondazione Giacomo Ascoli, che proprio oggi ha inaugurato il “Day Center Oncoematologico Pediatrico Giacomo Ascoli”, al quinto piano, dell’Ospedale del Ponte.

Il concorso, promosso dall’Istituto Comprensivo Varese 5 e dalla Fondazione Giacomo Ascoli, è presieduto dalla Dott.ssa Maria Rosa Rossi che, in apertura della serata, ne ha sottolineato l’alto valore educativo nella condivisione di opere e valori che la Fondazione Ascoli veicola. Il concorso si pone come obiettivo la riflessione sui valori della vita e sul suo significato attraverso la scrittura di testi poetici tra gli studenti dell’Istituto Comprensivo Varese 5, ed è dedicato a Giacomo Ascoli, figlio dell’avvocato Marco Ascoli e della professoressa Angela Ballerio, scomparso nel 2005 per un linfoma di non Hodgking. Ricordare Giacomo in versi. Un concorso speciale, così come speciale era Giacomo di cui, ogni anno, la sua insegnante Angela Roscini ricorda determinazione, progetti e sogni.

468 le poesie pervenute, composte dagli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole Primarie Baracca, Carducci, Fermi, Morandi e dalle classi prime e seconde della scuola Secondaria Dante. Particolarmente difficile il lavoro della Giuria – composta dalla dottoressa Daniela Tam Baj, dall’insegnante ideatrice del concorso Angela Roscini, dall’Assessore servizi Educativi Rossella Di Maggio, dai giornalisti Chiara Bellifemine e Bruno Melazzini, dalle insegnanti Patrizia Berretta, Dionigi Martinoli, Lidia Munaretti, Mariuccia Nisolli, Antonina Ventura, e da Davide Maffei, volontario della Fondazione Ascoli – che ha premiato 31 componimenti.

I versi delle poesie, originali, freschi, briosi, ma anche profondi e ricchi di sentimento Rappresentano desideri da raggiungere, significativi vissuti e libera espressione di pensieri. Pensieri che gli alunni hanno trasformato “in arte di scrivere in versi” ciò che è scaturito dal loro cuore. Così la dott.ssa Tam Baj , la professoressa Roscini, la Dirigente hanno elogiato i ragazzi premiati e i loro insegnanti che hanno saputo stupire tutti gli adulti affrontando un tema non facile.

Il tema? “VORREI… MA IO POSSO”, che accomuna i due percorsi letterari dell’Istituto: Progetto poesia Ascoli e Progetto Libriamoci, esprime in pieno “la mission” della Fondazione che ha raggiunto con la “Volontà delle Anime Grandi” ciò che nel 2006, quando è nata, era un desiderio.

Nella colorata ed affollata aula Magna, addobbata di cartelli con la scritta “LE ANIME GRANDI hanno VOLONTA’…non solo propositi”, le poesie vincitrici del primo e del secondo premio sono state declamate dall’insegnante Lidia Munaretti e dall’attore Antonio Borgato.

Vincono il primo premio: Emma Bongiovanni (4°B Fermi), Luca Rossi (5°A Morandi), Gaia Vanzulli (1°D Dante), Emmanuele Grasso (2°H Dante). Al secondo posto: Tito Castaldo (4° A Baracca), Federico Galante (5°A Fermi), Sara Lucia Luchena (1°E Dante), Lucrezia Ferrararese (2° F Dante). I terzi arrivati, a pari merito: Ettore Taverna, Gianluca Voza, Costanza Carpano, Elisa Saphira Carabelli, Matteo Guerini, Francesco Chiesa, Ruben Perra (alunni delle classi quarte); Silvia Lotti, Marria Cuccu, Fatima El Majdoubi, Susana Milani, Elisabetta Marku (alunni delle classi quinte); Tommaso Caprioli, Edoardo Lattuada, Alessandro Chiesa, Alessandro Torelli, Margherita Condello, Giacomo Cicioli (alunni classi prime scuola secondaria Dante); Giorgio Ballerio, Sara Altea, Vanessa Zanzi, Nausicaa Bolognese (alunni classi seconde scuola secondaria Dante).

Gli alunni sono stati premiati dall’Assessore ai servizi Educativi Rossella Di Maggio e dalle docenti Mariuccia Nisolli, Rosetta Sciabbarrasi ed Elena Sandroni. Durante la premiazione, inframezzata da brani di musica suonati dagli allievi della scuola Dante, è intervenuta Angela Ballerio, mamma di Giacomo, che ha voluto vicino a sé l’alunno Leonardo Merzario che, nella sua poesia dedicata a Giacomo, ha parlato di sogni e di speranze, quei sogni e quelle speranze concretizzate oggi nel Day Center che Giacomo avrebbe voluto. “Oggi, con l’inaugurazione del Day Center Oncoematologico Pediatrico, intitolato a mio figlio Giacomo, abbiamo realizzato un sogno. E questo grazie al contributo disinteressato, amorevole e generoso di tutte le persone che hanno donato il loro tempo e la loro attività all’accoglienza, all’ascolto, al sostegno, all’aiuto dei bambini e delle loro famiglie” ha affermato Ballerio, piena di commozione