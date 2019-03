Tra i volontari che si prendono cura dei cani. “Diamogli insieme una famiglia”

«Cercare una nuova famiglia per i cani ancora qui in canile è la cosa che dà più gioia e più difficoltà a noi volontari». Monica Di Marzio è una volontaria dell’associazione Amici Randagi Sommesi, che opera a Somma Lombardo, presso il canile Dog’s Ground, che fa da punto di riferimento anche per cani abbandonati nella zona di Malpensa.

Qui ci sono tanti cani che cercano una nuova casa e una famiglia che li possa accogliere. L’amore dei volontari non manca, ma di certo una vera famiglia, uno spazio aperto dove correre: «Ci sono cani che purtroppo restano lì tutta la vita». Ecco perché anche oggi rilanciano l’appello per venire a conoscere i cani, che hanno storie e caratteri diversi.

L’associazione Amici Randagi Sommesi ha una trentina di iscritti, una decina di volontari operativi «che tre volte a settimana fanno visita ai cani».L’associazione si prende poi in carico «la cura veterinaria».

Per il resto si può contribuire con coperte dismesse, con crocchette adatte ai cani obesi, con la partecipazione alle collette alimentari o alle raccolte fondi, con il 5 per mille ma anche direttamente attraverso donazioni bancarie (IBAN: IT14 K076 0110 8000 0100 1366 648). Ma soprattutto per i cani è importante il contatto umano, la cura: si può andare in canile il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30. Magari per conoscere proprio uno dei cani che ancora aspettano una famiglia (nella galleria fotografica trovate le foto e alcuni accenni, qui sotto le loro storie complete).

ARTU’

Artù è un incrocio setter maschio di giovane età, molto affettuoso e dolce con tutti i volontari che lo portano in passeggiata. Molto energico, ha bisogno di sfogarsi e quando esce in passeggiata tira molto. L’ideale per lui è una famiglia che oltre a portarlo fuori a guinzaglio, gli permetta di stare dentro e fuori casa liberamente. Venite a conoscerlo!

GRETA

Greta, spinoncina femmina di circa un paio di anni di età, accalappiata a Cassano Magnago il 7 luglio 2018. Dolcissima ed affettuosa con le persone, ama passeggiare a guinzaglio ed è adatta ad ogni tipologia familiare. Adatta sia per anziani che per bambini. Socievole con gli altri cani.

TOGO

Togo è uno stupendo Pastore Tedesco maschio di circa 7 anni di età, entrato in canile insieme a Ringo, suo compagno “di guardia” in una ditta che poi è chiusa. Quando è entrato in canile non conosceva assolutamente il guinzaglio, grazie all’aiuto dei volontari ha preso confidenza con le passeggiate ed ora esce gioiosamente! E’ di una dolcezza infinita e spesso quando ce ne andiamo sembra che ci guardi con gli occhi rassegnati di chi sa che morirà in una gabbia! Purtroppo per lui NON C’e’ MAI STATA ALCUNA RICHIESTA. TUTTI VOLETE CANI GIOVANI SENZA PENSARE A QUANTO AMORE VI POTREBBE DARE UN’ ANIMA COME QUESTA …

LONGO

Longo, cagnolino dolcissimo di media età ( circa 8 anni) lasciato in canile dalla proprietaria da poco. E’ un cane meraviglioso, socievole con gli altri cani e buonissimo con le persone! Non è giovanissimo ma è pieno di vita e voglia di camminare ed interagire con tutti <3 Ama tantissimo giocare con la pallina, quando gliela lanci impazzisce dalla gioia… Aiutateci a trovargli una nuova famiglia che si possa occupare di lui!

YORK

York è cane maschio di circa 4-5 anni di età, già castrato. Di carattere indipendente, non adatto a tutte le famiglie in quanto cerca un’ adozione da parte di una persona paziente con cui possa creare un rapporto di fiducia. Non adatto alla presenza di bambini.

BIRBA

Birba è una cagnolina di 4 anni che sta recuperando la fiducia nelle persone. Inizialmente era molto diffidente ma con l’affetto dei volontari sta facendo passi da gigante ed ora esce in passeggiata con tutti. Viveva con un rottweiler maschio in appartamento. L’ideale per lei è una famiglia che abbia una casa con giardino in modo che lei abbia libero accesso ad entrambi gli spazi.

LAILA

Laila è la nostra bellissima pastore tedesco femmina di circa 5 anni di età. Molto dolce ed affettuosa, cerca una famiglia che si possa prendere cura di lei. Adatta ad ogni tipologia familiare. Socievole con gli altri cani.

TOFU

Tofu, pastore Malinois di circa tre anni, maschio, accalappiato a Lonate Pozzolo. Tofu è un bellissimo cane che soffre molto il fatto di essere rinchiuso in un box. Lo stress lo ha reso un pò nervoso ed insofferente. Attualmente preferisce di gran lunga le donne agli uomini. Ha molte preferenze che palesa immediatamente. E’ difficile dire se questi suoi comportamenti saranno così anche in una situazione ottimale. Sicuramente la persona interessata dovrà creare un rapporto di fiducia con il cane prima di poterlo portare a casa.

SPANK

Questo bellissimo fotomodello si chiama Spank, dolcissimo cane maschio di 3/4 anni.

Affettuosissimo con i volontari, ama passeggiare a guinzaglio ed è adatto per qualunque tipologia familiare.

Lo portano a passeggio anche i bambini e si fa fare tante coccole!

Indifferente alle cagnoline femmine, mentre tira un attimo quando incontra cani maschi.

JOSHI

Joshi è un bellissimo cagnolone taglia gigante Pastore del’Asia Centrale di circa due anni di età. Già castrato. Super indifferente a qualunque cane, si sta dimostrando un cane molto equilibrato, bravissimo al guinzaglio, non tira. Adatto per adulti. Bellissimo Joshi!

ASTRID

Lei è Astrid, cagnolina di taglia medio piccola appena entrata in canile. In queste foto è in passeggiata con le volontarie, alla sua prima uscita al guinzaglio. Purtroppo il precedente proprietario teneva lei e Golden ( altro cane che ora è da noi) segregati sul balcone tutto il giorno. Per fortuna i due cani sono stati portati via ed ora sono da noi al sicuro e cercano casa <3. Astrid è giovane e buona, ama molto le coccole ed è preferibile per lei, essendo un pò timida, una famiglia di adulti o con bambini già grandi che non la spaventino. Va d’accordo con gli altri cani.

OLDEN

Olden è un bellissimo e giovane cane maschio, incrocio Golden Retriever arrivato insieme alla sua compagna di avventure Astrid. Con l’affetto e la pazienza dei volontari, ha imparato in fretta ad andare a guinzaglio ed ora passeggia molto volentieri per i nostri boschi. Indifferente agli altri cani, attualmente condivide il box con Astrid. Anche lui avrebbe bisogno di una famiglia che lo riempia di coccole e di attenzioni.

IRON

Iron è un bellissimo pastore tedesco a pelo lungo che per tanto tempo ha vissuto insieme ad Isi, fino a quando lei non ha trovato una famiglia!

E’ un cane molto intelligente, ama passeggiare a guinzaglio ed è indifferente agli altri cani.

Ha circa 5 anni. Ideale per ogni tipologia familiare.

MARGOT

Margot, coniglietta femmina in cerca di casa <3

L’abbiamo chiamata così questa tenerissima coniglietta di giovane età 3 anni che è stata abbandonata in canile!

…E’ abituata a vivere in casa, si fa prendere in braccio e coccolare, ed super morbidosa!

L’abbiamo portata a visitare in Clinica e gode di ottima salute!

A breve verrà sterilizzata.

Per ora si trova a casa di una volontaria in attesa della famiglia giusta per lei.

Per lei vorremmo una persona o una famiglia che abbia già avuto conigli e che la tenga libera in casa.

Margot è abituata ad entrare nella gabbietta solo per mangiare e fare i bisogni, poi come tutti gli animali ama la libertà! Per lei cerchiamo qualcuno che non la tenga per la maggior parte del tempo in gabbia.

Si affida zona provincia di Varese e limitrofi previo controllo preaffido.