25 aprile, Gorla Minore e Gorla Maggiore danno lezione di unità

Una tradizione lunga diversi lustri, rispettata anche oggi: il 25 aprile di Gorla Minore e Gorla Maggiore inizia con una celebrazione condivisa dai due comuni della Valle Olona. L’appuntamento è per le 10 del mattino al Cippo di via Garibaldi, situato in una zona al confine fra i due paesi.

Il valore del momento non è però legato alla sola vicinanza territoriale e i sindaci, Vittorio Landoni e Pietro Zappamiglio, lo spiegano immediatamente: ciò che conta è essere insieme, per parlare di libertà e democrazia.

Insieme nonostante le idee politiche differenti, insieme per mostrare che gli ideali più grandi abbracciano tutti noi. “Grazie al sindaco Landoni per averci invitato a questo momento di riflessione condivisa – ha esordito il Primo cittadino di Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio – è importante essere qua perché oggi si celebra la libertà.

Le ideologie, da una parte e dall’altra, rischiano di rovinare il giudizio sulla nostra storia: il valore della libertà è stato invece una conquista dei nostri padri e va difeso dalla buona politica, la politica degli ideali democratici”.