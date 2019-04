Air France e KLM celebrano a Malpensa un anno di Flying Blue For Me

Tante farfalle danzanti, per celebrare il programma Flying Blue.

Giovedì 11 aprile, il gruppo franco-olandese Air France-KLM ha celebrato a Malpensa il primo anno dall’avvio del rinnovato programma Flying Blue dedicato agli affezionati globetrotter che scelgono di volare ogni anno con le flotte Air France – KLM.

Lo spettacolare flash mob si è svolto all’aeroporto di Milano Malpensa oggi, giovedì 11 aprile, con la partecipazione di otto danzatrici trasformate in splendide farfalle blu che hanno scaldato l’atmosfera nell’area dedicata ai check-in delle due compagnie aeree, esibendosi in una magica danza che ha saputo coinvolgere tutto il pubblico presente.

In due diversi momenti della giornata, le danzatrici si sono esibite in una performance di danza in blu sorprendendo tutti i clienti presenti nell’area check-in, avvolgendo il pubblico in un’atmosfera musicale intensa e coinvolgente. Interpretando una coreografia originale, le farfalle danzatrici, si sono esibite con leggerezza sorprendendo tutti.

Un piacevolissimo omaggio è stato consegnato a tutti i presenti: una graziosa confezione brandizzata Air France-KLM con, all’interno, due squisiti e sfiziosi macarones blu.

Lo staff del gruppo, infine, ha assistito tutti i presenti, rispondendo alle curiosità e alle domande inerenti il programma Flying Blue la cui iscrizione, gratuita, consente accesso diretto a un mondo di opportunità per rendere indimenticabile qualsiasi viaggio.