Al Circolo Gagarin la settimana di Pasqua porta tanta musica

Nella settimana che ci accompagna alle festività pasquali doppio appuntamento musicale al Circolo Gagarin: mercoledì 17 arriva dalla Toscana il post-rock con assalti heavy e derive kraut dei LVTVM, sabato 20 invece la follia musicale de Le Capre a Sonagli + Toshiro Pandino. Giovedì torna Duluth che racconta gli ultimi 547 giorni in fumetti di AkaB.

Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti del circolo di via Galvani a Busto Arsizio.

Mercoledì 17 aprile 2019 – Concerto dalle 21.30

LVTVM

Bordate post-rock, assalti heavy e divagazioni kraut. LVTVM dalla Toscana al Circolo, per fan di King Crimson, Tool, Isis, Black Sabbath. Maggiori info qui.

Giovedì 18 aprile 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, chiacchierata dalle 21.30

Duluth: 547 giorni a fumetti di AkaB

Riassumere un anno e mezzo di lavoro a fumetti matto e disperato: questa è la missione dell’incontro con Akab, per capire cosa combina chi nella vita è autore, editor, illustratore. Maggiori info qui.

Sabato 20 aprile 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

Le Capre a Sonagli + Toshiro Pandino

Follia musicale e concerti incendiari per i bergamaschi Le Capre A Sonagli, che portano al Circolo il loro nuovo disco, un incontro tra Gorillaz e CCCP in un live dei Queens of the Stone Age. Aprono i milanesi Toshiro Pandino, duo schiacciasassi basso e batteria. Maggiori info qui.

Domenica 21 aprile il circolo rimarrà chiuso