Al via a Somma “Un giro intorno al mondo”, cinema e incontri portano verso l’Oriente

“Un giro intorno al mondo” in sette tappe, dall’11 aprile al 5 giugno.

(foto d’archivio)

Si tratta del percorso artistico e culturale, con incontri e proiezioni di film, che il Comune di Somma Lombardo propone in Sala Fallaci.

Sette gli appuntamenti complessivamente in calendario, tutti a ingresso libero e gratuito.

Giovedì 11 aprile, ore 20

IL VUOTO NEL DESERTO. La mia esperienza negli Emirati Arabi Uniti

Relatrice: Arianna Ghidotti, Operatrice Olistica

Giovedì 18 aprile, ore 20

MANDALA: COLORI E SIMBOLISMI

Relatrice: Anna Rita Accogli, autrice del libro “Il Mandala, verso una nuova coscienza” (Raccolto Edizioni)

Giovedì 2 maggio, ore 20 (in Sala polivalente)

FILM: “SETTE ANNI IN TIBET” (B. Pitt – 1997)

Serata collegata all’evento “MANDALA: COLORI E SIMBOLISMI”

Giovedì 16 maggio, ore 20

YOGA: SCIENZA PRATICA

Relatrice: Loredana Elisa Belletta, co-autrice del libro “Hatha Yoga, lo yoga per tutti” (Edizioni Il Cavedio)

Giovedì 23 maggio, ore 20

KINTSUGI: L’ARTE SEGRETA DI RIPARARE LA VITA

Relatrice: Arianna Ghidotti, Operatrice Olistica

Giovedì 30 maggio, ore 20

LA CERIMONIA DEL TE (CHA NO YU) E IKEBANA

Relatrice: Yoko Thakada, Artista e Cantante Lirica

Mercoledì 5 giugno, ore 20 (in Sala polivalente)

FILM: “MEMORIE DI UNA GEISHA” (Zhang Ziyi, Ken Watanabe, Gong Li – 2005)

Serata collegata all’evento “LA CERIMONIA DEL TE (CHA NO YU) E IKEBANA”

Prima della proiezione l’artista Yoko Thakada proporrà una danza con maschera del Teatro NOH (forma di teatro giapponese nata nel 14esimo secolo che utilizza per esprimersi la danza, la musica e maschere di legno per le figure femminili. È catalogata dall’Unesco “Patrimonio Immateriale dell’Umanità”).