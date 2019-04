«Altro che pesca al siluro, quei pesci sono stati sfilettati sul posto e venduti».

A scrivere a VareseNews è Luca, negoziante operatore del settore pesca sportiva oltre che appassionato. «Quella della pesca al siluro è una sonora bufala. I lucioperca visibili in foto sono stati filettati sul posto, per vendere le carni a caro prezzo. Succede ogni anno in questo periodo, che è il periodo di divieto di pesca di questa specie perché è la stagione dell’accoppiamento (frega). Ogni anno sul Bardello e aree limitrofe avvengono queste mattanze e nessuno fa niente nonostante le numerose denunce».

«Altro che pesca del siluro, quelli sono avanzi, molto semplicemente. I filetti vengono venduti rigorosamente in nero a privati e ristoranti a carissimo prezzo. Vorrei anche sottolineare come il bracconaggio sia diventato “penale” finalmente… a quanto pare però anche se penale rimane rigorosamente impunito».