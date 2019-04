Anche i bambini hanno paura di perdere il lavoro: uno studio dell’Insubria

Dal sempre sognato calciatore, all’insegnante e al medico, passando per lo youtuber e l’hacker. Questi sono alcune delle professioni più agognate dai bambini e dagli adolescenti della provincia di Varese. Spesso, però, dietro sogni e ambizioni si nasconde già l’angoscia per il futuro e la paura di perdere il lavoro.

La ricerca svolta dallo psicologo Paolo Bozzato e dalla pedagogista Margherita Giromini ha coinvolto 622 bambini e adolescenti tra i 6 e i 13 anni delle scuole del Varesotto. I partecipanti più giovani hanno descritto il proprio lavoro dei sogni con un disegno, mentre i più grandi con un breve testo scritto.

Per quanto riguarda le ragazze, le professioni in campo educativo come la maestra e la professoressa si sono aggiudicate il primo posto con il 22% delle preferenze. Il 15,5% delle bambine ha scelto, invece, lavori che riguardano la medicina, mentre figure come attrice, cantante e ballerina interessano il 13,2%. Le sarte non hanno resistito alla prova del tempo e sono tutte diventate stiliste: «vorrei diventare – ha fatto sapere una bambina dalle idee molto chiare – una stilista famosa e disegnare l’abito da sposa per la compagna del figlio della Ferragni e Fedez».

Per quanto riguarda i maschietti, il calciatore conquista con ampio vantaggio il primo posto e assieme ad altre figure sportive affascina il 19,2% dei ragazzini. Seguono poi le professioni legate alla sicurezza e alle forze dell’ordine, come il poliziotto e il vigile del fuoco, che raggiungono il 12,6% delle preferenze. La figura dello scienziato con un buon 7,9% continua a riscuotere successo.

Oltre a posizioni lavorative particolari come l’hacker (rigorosamente a Parigi), il cercatore di tesori e altre più innovative come “l’astrochimico”, gran parte dei lavori scelti dai ragazzini sono ispirati dall’ambiente scolastico, famigliare e dalle attività extrascolastiche come sport e musica.

Proprio come i genitori però, molti bambini e ragazzi provano un senso di incertezza verso il futuro. In diversi elaborati è stata sottolineata la paura di non trovare o perdere il posto di lavoro dei sogni, a cui si affianca il timore di dover trasferirsi fuori dall’Italia e allontanarsi dalle persone care.