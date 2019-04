Anche Regione Lombardia approva l’accordo quadro sul lago di Varese

«Sono molto soddisfatto per l’approvazione, avvenuta ieri 8 aprile 2019 in Giunta regionale, dello schema di Aqst (accordo quadro di sviluppo territoriale) per la salvaguardia e il risanamento del Lago di Varese. Il percorso per salvare le acque dall’inquinamento, partito grazie all’approvazione del mio emendamento al Bilancio, avvenuta a dicembre, sta entrando nel vivo».

Commenta così Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega e Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali, dopo il via libera dell’esecutivo, guidato dal Presidente Attilio Fontana, allo schema di Accordo quadro di sviluppo territoriale per il Lago di Varese. L’accordo quadro è stato già approvato dal comune e dalla provincia di Varese e da ognuno dei comuni rivieraschi affacciati sul lago, e verrà siglato nei prossimi giorni a Gavirate.

«I fondi stanziati sono 5,85 milioni di euro, disponibili sul triennio 2019-2021 – ha commentato Monti – che serviranno a finanziare le varie azioni previste dal piano. Innanzitutto si partirà con gli interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino lacustre, insieme al monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo emissario. Fondamentale sarà la riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnio, per tenere sotto controllo i livelli di inquinamento. E porteremo avanti il progetto di salvaguardia della biodiversità del lago di Varese».

«Una grande importanza avrà la comunicazione ai cittadini su quello che stiamo facendo per difendere e ripristinare i livelli di qualità della acque del nostro lago – aggiunge Monti – quindi procederemo a promuovere, come Regione Lombardia, l’attività dell’Accordo quadro di sviluppo territoriale, che sarà portata avanti coinvolgendo tutto il territorio e sensibilizzando i cittadini».