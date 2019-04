Anomalia in volo, l’aereo per Tokyo rientra a Malpensa

Un aereo Alitalia diretto a Tokyo è rientrato a Malpensa per un problema tecnico riscontrato in volo.

Si tratta del volo Az786 in partenza dopo le 15 da Malpensa per il Sol Levante. Già in volo, l’Airbus A330 è dovuto rientrare verso la brughiera, compiendo prima le operazioni di scarico del carburante nel Tirreno (si parla di tonnellate di cherosene).

Nel tracciato su Flightradar si riconosce appunto l’operazione di volo sopra il Tirreno.

Il rientro a Malpensa è avvenuto senza alcun problema.