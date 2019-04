Anticipato l’orario di apertura del punto prelievi

Da domani, giovedì 10 aprile, il punto prelievi di Azzate accoglierà i cittadini che hanno bisogno del servizio a partire dalle ore 7.00.

Un ampliamento importante dell’attività, che va soprattutto a vantaggio di chi lavora e vuole sottoporsi al prelievo molto presto.

Il Punto Prelievi sarà quindi operativo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 9.00.

Ma questa novità non è la sola a coinvolgere la sede di Azzate: sempre da domani, infatti, l’attività sarà potenziata anche grazie all’apertura di una seconda sala dedicata ai prelievi, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

In altre parole, ci saranno due sale prelievi a lavorare contemporaneamente per soddisfare nel più breve tempo possibile le richieste dei cittadini, grazie alla disponibilità del Comune di Azzate, proprietario dell’immobile in cui si trova il Punto Prelievi, che ha offerto un locale ulteriore per questa attività.