Antincendio boschivo, 75 mila euro da Regione per il Varesotto

Ammontano a oltre 800.000 euro gli stanziamenti decisi da Regione Lombardia in favore delle squadre specializzate nell’Antincendio boschivo (AIB) afferenti a Comunità montane e Parchi regionali. I finanziamenti riguardano in totale 42 enti (9 Enti Provincia, 23 Comunità montane e 10 Enti Parco). La rendicontazione dei contributi assegnati dovrà essere trasmessa a Regione Lombardia entro la fine dell’anno e i contributi verranno liquidati ai singoli enti beneficiari all’inizio del 2020.

SEGNALE CONCRETO, RADDOPPIATI I CONTRIBUTI – “Quest’anno abbiamo voluto dare un segnale particolarmente concreto a sostegno dell’opera di prevenzione, previsione e lotta attiva agli incendi boschivi sostenuta da Province, Comunità montane e Parchi regionali della Lombardia più che raddoppiando i contributi concessi nell’anno appena trascorso – ha commentato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile -. Senza i volontari AIB, la cui presenza capillare sul territorio e la conoscenza approfondita delle zone dove operano sono un patrimonio irrinunciabile, non sapremmo infatti rispondere nel

migliore dei modi alle emergenze a volta drammatiche come gli incendi a Varese e Como del gennaio scorso”.

REALTÀ IMPORTANTI PER PERSONE E AMBIENTE – “A tutte queste realtà così importanti per la vita delle persone e la

salvaguardia dell’ambiente – ha concluso – abbiamo voluto destinare una somma importante e in grado di fare la differenza”.

A VARESE FONDI A COMUNITÀ MONTANE, CAMPO DEI FIORI E PROVINCIA –

Per la provincia di Varese sono stati stanziati 74.900 euro.

Nel dettaglio:

– 15.600 assegnati alla Comunità montana del Piambello;

– 26.900 alla Comunità montana Valli del Verbano;

– 21.000 al Parco Campo dei Fiori;

– 11.300 euro alla Provincia di Varese.