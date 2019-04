Arrivano gli e-book alla biblioteca di Varese, al via oggi il prestito digitale

Da oggi, primo aprile 2019 gli utenti del Sistema Bibliotecario Urbano di Varese possono prendere in prestito non solo libri, periodici o DVD, ma anche ebook, nei più comuni formati usati da tablet e ereader: la biblioteca di Varese ha infatti aderito al portale di MediaLibrary On Line (MLOL) per il prestito di e.book. (www.medialibrary.it)

«Tutto questo è stato possibile grazie a un cofinaziamento ottenuto dal Comune di Varese con la partecipazione al bando “Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario” del MIBACT – ha spiegato Chiara Violini – Un finanziamento che ci ha permesso la sperimentazione, a partire dal 1° aprile e per un anno, per gli utenti della Biblioteca Civica, della Biblioteca dei Ragazzi e della Biblioteca rionale di San Fermo che si sono registrati dal 2015 ad oggi».

Gli utenti potranno accedere ai titoli acquistati dalla biblioteca, oltre che ad un sistema di prestito interbibliotecario nazionale con più di 20.000 titoli.

COME SI FA AD ACCEDERE AL PRESTITO DIGITALE

Il link per accedere è: https://varese.medialibrary.it.

Diecimila utenti della biblioteca, quelli che hanno interagito con il sistema negli ultimi tre anni, sono già stati inseriti nel sistema: il che significa che possono già entrare direttamente online, digitando come user id il proprio codice fiscale e come password la propria data di nascita, numerica, in questa forma: XX/XX/XXXX.

Una volta effettuato l’accesso, la scelta è tra circa 4000 titoli, anche tra le ultime novità: la biblioteca di Varese ha disposizione 5 copie per ogni titolo, poi bisogna attendere la restituzione di un altro utente per poterne fare uso, esattamente come succede per i libri di carta. Ciascun utente potrà scaricare due titoli al mese – nei principali formati, definiti volume per volume – e la durata del prestito è di due settimane.

Per gli utenti non ancora registrati, sarà sufficiente fare un piccolo passo in più, cioè recarsi di persona in Biblioteca Civica in via Sacco 9, e iscriversi al front office: dopodichè avranno accesso direttamente al portale.