Astuti: “In superstrada traffico insostenibile, sosteniamo il trasporto pubblico”

«La situazione della 336 è insostenibile, occorre trovare a più presto soluzioni». Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti torna a porre il tema della sicurezza dell’arteria stradale.

Sono stati infatti giorni segnati da diversi incidenti (giovedì uno senza feriti, martedì e mercoledì una raffica di scontri anche con feriti) sulla superstrada per Malpensa. L’ultimo incidente, prima dell’alba di venerdì, alle 5 del mattino, ha visto l’intervento dell’ambulanza per soccorrere un 57enne, rimasto per fortuna ferito in maniera lieve.

«La superstrada per Malpensa è eccessivamente trafficata e la prima cosa da fare è sostenere l’alternativa del trasporto pubblico che purtroppo questo governo si appresta invece a tagliare, con una riduzione di 60 milioni di euro che minaccia la sopravvivenza di diverse aziende del settore e avrà comunque conseguenze sul servizio. Occorre dare un’alternativa valida a chi oggi si vede costretto a utilizzare la 336 e questa è, in primis, il trasporto pubblico».