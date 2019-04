Autismo, due eventi per celebrare la giornata mondiale della consapevolezza

Domani, 2 aprile, è la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, ricorrenza riconosciuta a livello internazionale per incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite ad attivare iniziative di solidarietà e sostegno finalizzate alla sensibilizzazione nei riguardi delle persone con autismo. In occasione di questa giornata, l’Assessorato all’Inclusione Sociale, guidato da Miriam Arabini, promuove due iniziative.

Alle 18.00 la sala Monaco della Biblioteca comunale Roggia ospiterà un evento organizzato dall’Associazione L’ortica che ha già toccato numerose città italiane: si tratta di “Ascolta i miei passi. Se vuoi conoscere la mia storia indossa le mie scarpe e ascolta la mia storia”. Attraverso l’ascolto di racconti scritti da persone autistiche o dai loro famigliari l’Associazione si propone di abbattere le barriere tra i cosiddetti “neurotipici” e le persone che soffrono di autismo: “sono storie che parlano di persone, di come la loro vita è cambiata dopo la diagnosi, di quale è stato il loro percorso, di quali sono i loro sogni e le loro speranze. Attraverso il racconto potrete immaginarvi per un momento nei loro panni, attraverso l’empatia potrete avvicinarvi e conoscere.

L’intento è quello di sensibilizzare senza la pretesa di far conoscere l’autismo da un punto di vista clinico ma toccando le “corde” della sensibilità dell’animo umano”.

La seconda iniziativa, che sarà realizzata in collaborazione con AGESP Energia, è l’adesione alla campagna “Light it up blue”, che prevede l’illuminazione di monumenti e palazzi del colore simbolo dell’autismo.

Dalla tarda serata fino all’1 di notte la facciata d’ingresso del Municipio risplenderà di blu, tinta della conoscenza e della sicurezza, a testimonianza della sensibilità della città rispetto a questa tematica così importante.