Autoritratto o selfie? In mostra a Besnate le opere del concorso fotografico 2019

Domenica 31 marzo si è tenuta a Besnate – tra il loggiato e la sala consiliare di piazza Mazzini – la proclamazione dei vincitori del V concorso Fotografico città di Besnate .

L’edizione 2019 era dedicata al tema Autoritratto o Selfie? cui hanno partecipato più di cento fotografi, molti da fuori regione. Il concorso dispone di un monte premi di 1.000€.

La mostra nata dagli scatti fotografici sarà visitabile per tutta la settimana sino a sabato 6 aprile: espone oltre alle prime tre opere premiate (in apertura dell’articolo: lo scatto vincitore, Gian Luca Brusi), il premio della critica, le menzioni d’onore, le migliori opere juniores anche una selezione delle foto più significative.

Un breve excursus sulle opere segnala una vittoria dell’Autoritratto sul Selfie come strumento della narrazione su di sé oltre che la presenza di foto analogiche in questa era digitale. La maggior parte delle opere predilige il B/N rispetto al colore.

Primo premio juniores Matilde Spinello