Bandi per gli oratori estivi: 50mila euro nel 2018, quest’anno si replica

Nel corso del 2018 l’Amministrazione comunale, ed in particolare l’assessorato ai Servizi Sociali, hanno sostenuto l’attività degli oratori di Varese con oltre 50 mila euro.

Di questi, circa 20 mila euro sono stati erogati grazie ad un bando che aveva l’obiettivo di premiare gli oratori che mettono in campo progetti con finalità rivolte all’inclusione di soggetti fragili all’interno delle attività delle parrocchie nel periodo estivo.

Un contributo specifico in favore dell’inclusione sociale nato con questa amministrazione, e che sta per presentarsi nella sua seconda edizione: «A brevissimo presenteremo in giunta il nuovo bando per il 2019, che sarà finanziato per le stesse cifre dell’anno scorso» ha precisato l’assessore ai servizi sociali, Roberto Molinari.

Lo scorso anno sono stati finanziati 6 progetti realizzati dagli oratori di Bobbiate, Brunella, Masnago, Biumo Inferiore e Biumo Superiore, San Fermo e Valle Olona e in quello di Biumo Inferiore e San Fermo.

BANDI PER ORATORI ESTIVI: IL CONSUNTIVO 2018

Nella mattina del 12 sono stati illustrati dall’assessore ai Servizi sociali i dettagli dei contributi in favore degli oratori e sono stati presentati dai sacerdoti responsabili delle pastorali giovanili delle parrocchie vincitrici, i progetti in favore dell’inclusione sociale che l’anno scorso hanno ricevuto un contributo speciale per questi progetti: in particolare, per l’oratorio di Bobbiate e Masnago era presente don Nicola Porcellini, che ha ottenuto l’anno scorso in tutto 10mila euro per due progetti realizzati con la cooperativa Intrecci. Il primo intervento prevedeva l’inserimento di 9 minori con sindome autistica o con disturbi comportamentali, che hanno visto impegnati 3 educatori, mentre il secondo intervento ha previsto un lavoro con le famiglie dei 9 minori coinvolti.

Don Matteo Missora rappresentava invece la parrocchia della Brunella che ha partecipato a bando 2018 e ha ottenuto una somma pare a 2.395 euro con un progetto per 3 minori accompagnati da una educatrice che soffrivano di iperattività, fobia sociale, ritardo cognitivo.

Infine, don Gabriele Colombo, ha rappresentato Biumo Inferiore, parrocchia capofila di tre grossi progetti per 4 oratori nelle parrocchie di San Fermo, Valle Olona, Biumo Inferiore e Biumo Superiore, che hanno ottenuto in tutto 7600 euro. Due di questi avevano come scopo l’accompagnamento di una decina di ragazzi e la formazione di alcuni adolescenti volontari, mentre il terzo era in collaborazione con il Csi e si è trattato di una settimana dedicata allo sport inclusivo, che ha visto coinvolti 200 ragazzi delle scuole medie.

«La scelta di promuovere questa particolare formula ci consente, in accordo con gli oratori, di spingere affinché la proposta educativa sia sostenuta anche da persone preparate in grado di rispondere in modo efficace rispetto alla presenza di persone disabili o particolarmente fragili, il che costituisce sicuramente un valore aggiunto per l’intero oratorio, per la comunità non solo religiosa di riferimento e per le famiglie – ha commentato Molinari – In questo senso su questa misura abbiamo trovato il pieno appoggio dei sacerdoti che ringrazio per il loro impegno e siamo già pronti per ripresentare questa misura anche per i prossimi anni».

GLI ALTRI CONTRIBUTI PER GLI ORATORI

I contributi del Comune di Varese non si fermano al bando che premia gli sforzi di inclusione negli oratori estivi: altri 13 mila euro vengono invece erogati a tutte le parrocchie che hanno il servizio di oratorio estivo e che ne facciano richiesta, somme che vengono divise poi in base alla frequenza, alla durata del servizio e al numero di minori presenti.

A queste formule di finanziamento poi si aggiunge il contributo che l’amministrazione dedica alle famiglie svantaggiate, seguite dall’assessorato: per queste situazioni il Comune ha sostenuto nel 2018 la partecipazione agli oratori estivi per 107 minori, per un totale di oltre 18mila euro di finanziamento.

«Come ogni anno – ha concluso l’assessore Molinari – sosteniamo con forza le attività degli oratori, fortemente convinti del grande patrimonio e risorsa che costituiscono per la nostra città, anche come forma di presidio del territorio oltre che per il valore educativo per i nostri ragazzi».