Battiston blinda la sua squadra: “Insieme per Solbiate” pronta alle elezioni

“Insieme per Solbiate”, il progetto politico che da decenni tiene saldamente le redini dell’amministrazione comunale di Solbiate Arno ha già chiuso da tempo la squadra con la quale si presenterà alle elezioni del prossimo 26 maggio.

La lista ha una sua storia e autonomia tanto che anche in questo giro non c’è stato spazio per alleanze diverse come quella, tentata già in passato, dalla Lega.

Oreste Battiston correrà per la riconferma a primo cittadino. La squadra non è ancora ufficiale ma ben delineata, tanto che trapelano già i nomi.

La metà dei nomi è completamente nuova mentre sei dei candidati siedono già tra i banchi della maggioranza uscente. Quest’ultimi sono Stefano Barbisotti, l’assessore a lavori pubblici Paolo Cattini, l’assessore alla Cultura Laura Colombo, Fabrizio Mazzonetto, l’ex sindaco e consigliere provinciale Marco Riganti e Alessandro Rosio.

I volti nuovi, tra i quali molti giovani, saranno invece Evelina Bilotti, Andrea Bottelli, Silvia Bottelli, Giada Carabelli, Marco Liso e Manuela Villa.

Su ognuno di questi nomi non c’è ancora l’ufficialità, che arriverà solo con il deposito delle liste, ma la squadra è fatta e si prepara alla campagna elettorale.