Bici elettriche, droni, bodycam: ecco il bando regionale per le dotazioni della polizia locale

La Giunta regionale ha approvato una delibera per l’assegnazione di finanziamenti finalizzati all’acquisto di dotazioni strumentali per la Polizia locale.

Una decisione che delibera lo stanziamento di 2.300.000 euro suddivisi in due tipologie: 800.000 per i progetti presentati dai Comuni in forma singola e 1.500.000 destinati a progetti presentati da Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni.

Nello specifico i 2,3 milioni di euro sono destinati ai Comuni singoli, con almeno 10.000 abitanti, le Comunità Montane e Unioni di Comuni, con almeno 10.000 abitanti, associati per tutte le funzioni di polizia locale, gli enti associati con popolazione di almeno 10.000 abitanti in convenzione per tutte le funzioni di polizia locale.

«In settimana sarà pubblicato il relativo bando – ha evidenziato l’assessore –. I Comuni e gli altri enti potranno presentare le domande dal 23 aprile al 16 maggio». Il bando prevederà l’acquisto di biciclette elettriche, droni, dotazioni digitali, radio portatili, metal detector portatili, defibrillatori, dashcam e bodycam.

“Nei prossimi giorni – ha concluso l’assessore regionale – approveremo una ulteriore delibera relativa alla sicurezza urbana. Attraverso questo avviso sarà possibile per gli enti locali acquistare i taser ed i giubbotti anti taglio ed anti proiettili”.