Bitterballen, birra e gelato speciale: ad Azzate la festa olandese

Mercoledì 1 maggio 2019 ad Azzate si svolgerà la festa nazionale olandese “Koningsdag”, in piazza Antonio Ghiringhelli, detta Belvedere.

L’evento è organizzato dalla locale Pro Loco Azzate, dal Circolo Olandese per l’Italia Settentrionale (De Nederlandse Vereniging voor Noord-Italie) al patrocinio gratuito del Comune di Azzate e alla collaborazione del Gruppo Alpini di Azzate.

Il menu offre prodotti tipici olandesi gustosi come gli spiedini con salsa Saté met Pindasaus, le crocchette di carne Bitterballen, i biscotti Roze Koeken, Stroopwafels e l’immancabile birra Heineken. Il menu italiano nostrano sarà la salamella e patatine fritte. Quest’anno ci sarà in una gelateria di Azzate, anche un gelato speciale Stroopwafels (già pronto nel weekend), creato unicamente per l’occasione.

Grazie alla collaborazione con gli amici olandesi, nei precedenti anni sono state realizzate e rese d’uso pubblico come la fontanella d’acqua “il Tulipano – de Tulp” in piazza Antonio Ghiringhelli e la scacchiera gigante in villa comunale. Altri progetti sono in cantiere, per render accogliente il paese di Azzate.

La location della festa Koningsdag 2019 tornerà ad essere la stessa della prima volta, nove anni fa: la piazza Antonio Ghiringhelli, conosciuta dal suo spettacolare Belvedere. La giornata sarà Oranjegekte, pertanto è d’obbligo partecipare con un indumento arancione. La festa olandese si aprirà alle ore 12.00 con l’allestimento del vrijmarkt (una piccola mostra mercato solo per bambini) dei soli giovani espositori, olandesi, fiamminghi e azzatesi. La festa prosegue con giochi per i bambini, musica live del gruppo Five Quarters e de Schoolband fino a sera, intorno le 21.00.

Il “Koningsdag” o “King’s day”, il ‘giorno del Re’ è la commemorazione della nascita del Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi. Dal 2014 in Olanda i festeggiamenti vengono svolti il 27 aprile e solitamente le comunità olandesi in Italia fanno corrispondere la celebrazione, per consuetudine, con la festa nazionale del 1 maggio.

Per informazioni:

info@proazzate.org