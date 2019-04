Campionato italiano a squadre serie A, retrocede l’Alto Verbano

A fronte di risultati eclatanti nel settore femminile e in quello degli atleti disabili FISDIR, Varese offre anche un aspetto triste rappresentato dalla ormai irrimediabile retrocessione della compagine dell’Alto Verbano, malinconicamente relegata al penultimo posto del girone A del Campionato italiano a squadre, settore raffa.

La sconfitta per rinuncia nella penultima giornata ha sancito la parola fine alle residue possibilità di mantenere vivo un lumicino di speranza per evitare la retrocessione diretta. Il confronto con Martano, fanalino di coda del primo girone, seppure in trasferta a Lecce, qualora vinto avrebbe permesso ai varesini di superare Capitino, di affiancare Montegranaro a 16 punti e di demandare, quindi, all’ultima giornata il verdetto definitivo.

Infatti retrocedono in A2 le ultime due classificate, mentre la terzultima dovrà spareggiare con la terzultima dell’altro girone: l’Alto Verbano aveva ancora molte probabilità di arrivare, se non altro, allo spareggio. Purtroppo la rinuncia ha vanificato tutto, non solo per la mancata ghiotta occasione di acciuffare con i tre punti della vittoria le posizioni immediatamente davanti, ma anche per i tre punti di penalizzazione che hanno sancito il verdetto spietato della retrocessione.

Ma come mai una imprevista e impronosticabile rinuncia? L’allenatore Diego Basile, all’inizio del campionato era stato categorico: «Abbiamo una rosa ristrettissima, basta un nonnulla per metterci in difficoltà, malanni, cali di forma, necessità di lavoro, qualsiasi ragione non programmabile ci costringerà a scelte deleterie per assicurare un cammino se non costante, almeno nell’aurea mediocritas».

Per la lunga e impegnativa trasferta di Lecce erano indisponibili due giocatori su cinque, il minimo

sindacale per scendere in campo è rappresentato da quattro atleti: la rinuncia diventava così inevitabile. E pensare che la qualità dei componenti la squadra non è affatto irrilevante, per esempio il 16 aprile, a Gorla Maggiore, la classifica della gara ha visto ai primi due posti Roberto Signorini e Walter Barilani, guarda caso due degli alfieri dell’Alto Verbano.

Ormai i giochi sono fatti ed è molto triste osservare i Campioni d’Italia del 2016 confinati al penultimo posto della classifica senza alcuna chance di poter evitare il baratro che si è spalancato davanti i loro piedi.

PILLOLE DI BOCCE

– Martedì 16 aprile – Gorla Maggiore – Finale 1° Trofeo Stellini

Categoria A individuale

1) Signorini (Alto Verbano)

2) Barilani (Alto Verbano)

Categoria B/C coppia

1) Dalsasso/Rocca (Renese)

2) M. Olgiati/R. Olgiati (Bustese)

Direttore di Gara – Silvano Farioli

– Venerdì 19 aprile – Daverio – Trofeo Daveriese

– 1) Solari (Casciago) 2) Morelli (Renese)

– Sabato 27 aprile – Daverio – Campionato Italiano Squadre Serie A – Ultima giornata

Alto Verbano (VA) – Fashion Cattel (TV)

Classifica: CVM Utensiltecnica 28, Fashion Cattel 25, Boville 24, APER 20, Montegranaro

16, Capitino 14, Alto Verbano 10 (3 punti di penalizzazione), Martano 6.