I candidati di “Insieme per Castiglione”: volti nuovi e l’esperienza di chi ha già amministrato

Tanto entusiasmo e la sala conferenze del Castello di Monteruzzo al gran completo hanno accolto venerdì sera la squadra di Giancarlo Frigeri, candidato sindaco per la lista “Insieme per Castiglione”.

Dodici candidati, più un “esterno”, scelti tra assessori e consiglieri uscenti ma anche diversi volti nuovi, e una nutrita squadra di giovani, vivaio per la futura vita politico amministrativa di Castiglione Olona, che hanno avuto ciascuno lo spazio per presentarsi e raccontare le proprie competenze da mettere al servizio del paese.

A sostenere la squadra di Frigeri, c’erano il senatore Dario Galli, la la vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Francesca Brianza e il consigliere regionale Emanuele Monti.

Molti applausi per Giancarlo Frigeri, attuale assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici, che evidentemente ha “lasciato il segno”, il quale ha introdotto uno per uno tutti i candidati in lista, a partire dal Paolo Guerra, attuale consigliere comunale di minoranza, figura chiave dell’alleanza che è alla base di “Insieme per Castiglione”, che nasce nasce dall’unione tra la Lega e il gruppo “ViviAmo Castiglione”.

Insieme a Paolo Guerra, candidato al ruolo di vicesindaco, ci saranno Caterina Valle Zaninoni, attuale consigliere con delega all’istruzione; Erika Salvalaggio attuale consigliere al secondo mandato, con delega ai rapporti con le associazioni (mentre nel precedente mandato ha ricoperto il ruolo di assessore allo sport, al tempo libero e al bilancio) e Lucio Volpi, già consigliere comunale nel primo mandato del sindaco uscente Emanuele Poretti).

Lungo l’elenco dei volti nuovi: Davide Sfulcini, Luca Mordegan, Ileana Marandola, Nicola Ferrario, Renato Coia, Luca Garofalo, Cristina Canziani e Luca Arieni.

Infine Roberto Sacco, che in caso di vittoria affiancherà la squadra di Frigeri come assessore esterno al bilancio.