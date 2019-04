Cantoni Summer Camp 2019: sport, socializzazione e tanto divertimento

Dall’1 luglio al 26 luglio 2019 i bambini frequentanti la Scuola Cantoni di Castellanza potranno godersi l’estate all’insegna di tanto divertimento e della bellezza di crescere insieme.

ATTIVITA’ PROPOSTE

L’edizione 2019 è strutturata come un avventuroso viaggio nel mondo cinematografico vissuto guardando attraverso le lenti di una immaginaria macchina da presa; un percorso di crescita culturale, creatività, collaborazione e avventura che si svilupperà nell’arco di tutta l’estate in un racconto in immagini che vedrà protagonisti i partecipanti.

Ogni settimana sarà accompagnata da un genere cinematografico, che diventerà spunto per affrontare in modo sempre nuovo e stimolante attività ludico-creative, sportive ed educative.

Mercoledì è giornata dedicata all’acqua e allo svago con la trasferta all’Idea Verde Village di Olgiate Olona, dove i ragazzi (accompagnati in loco dalle famiglie) potranno godersi una giornata in piscina all’insegna del relax e del divertimento.

Novità 2019 sarà l’inserimento di uscite sul territorio e gite di stampo ludico e culturale.

Ecco come si svolge una giornata tipo al Green Summer Camp:

• 07:30 Pre Camp

• 09:00 Accoglienza e appello

• 09:30 Attività sportive/didattiche/laboratori speciali

• 12:30 Pranzo e relax

• 14:00 Attività sportiva e didattica

• 15:00 Merenda

• dalle 15:30 Uscita

• dalle 16:00 Post Camp

DOVE

Le strutture (palestra, campi in erba sintetica, aule didattiche, saloni, cortile, ecc.) che ospiteranno l’iniziativa sono ubicate a Castellanza, presso la scuola E. Cantoni in via Borsano n. 7.

QUANDO

Dall’1 luglio al 26 luglio 2019 per un totale di 4 settimane così suddivise:

• dall’1 luglio al 5 luglio

• dall’8 luglio al 12 luglio

• dal 15 luglio al 19 luglio

• dal 22 luglio al 26 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota settimanale è di 60 euro comprensiva dei pasti. Dalla terza settimana di frequenza in poi il costo di ciascuna settimana è di 45 euro tutto compreso.

È possibile usufruire di formule di iscrizione ad orari ridotti.

Con l’iscrizione sarà possibile proseguire la frequenza del Camp anche nelle settimane dal 29 luglio in poi con uno sconto riservato ai frequentanti della Scuola Cantoni.

All’atto dell’iscrizione sarà necessario, per chi non è già socio Sport+, versare una quota di adesione pari a 15 euro, comprendente, oltre la copertura assicurativa, anche il kit del Camp.

L’iscrizione comprende: accesso a tutte le strutture sportive e didattiche, materiale sportivo, animazione e attività didattica.

COME E QUANDO ISCRIVERSI

È possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.sportpiu.org o www.maternacantoni.it e versando la quota di iscrizione direttamente alla segreteria della Scuola Cantoni.

Le iscrizioni sono aperte dal 2 maggio.