Cantù – Openjobmetis in diretta in diretta dal PalaDesio

Si gioca dalle ore 19,05 del Sabato Santo il derby di basket numero 143 tra Cantù e Varese: le due squadre si affrontano sul parquet del PalaDesio in un match delicato e importante in ottica playoff. VareseNews racconta la sfida tra Acqua San Bernardo e Openjobmetis con un liveblog – offerto dalla bevanda AloeXplosive – nel quale è possibile intervenire scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #cantuvarese su Twitter o Instagram. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.