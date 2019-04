Carabinieri e militari della croce rossa al Del Ponte per fare visita ai bimbi dell’oncologia

L’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Varese, e l’Associazione Nazionale Militare Croce Rossa Italiana in congedo, guidate rispettivamente dal Presidente Leonardi e dal Presidente Motta, il prossimo 8 aprile alle 10 faranno visita ai bambini del reparto di oncologia pediatrica della Fondazione Giacomo Ascoli di Varese.

Nell’occasione verrà portato ai bambini del cioccolato nell’imminenza delle festività pasquali e non mancherà una sorpresa per i bambini e gli adulti che lunedì mattina si troveranno in reparto. Questa visita, che trae origine e segue la bella ed emozionante esperienza natalizia, rientra tra i fini sociali che le due associazioni si sono voluti dare, consapevoli dell’importanza di un sorriso e di un gesto di solidarietà in un momento difficile attraversato dai bambini e dalle famiglie ospiti della Fondazione Giacomo Ascoli.