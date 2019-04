Una casa accoglienza più grande e funzionale

Sarà inaugurato il prossimo 26 aprile alle ore 17,00 l’ampliamento della Comunità familiare “Cascina Maì” di proprietà della Fondazione Francesco Giuseppe Brugnoni ed affidata in gestione a Mirabilia Dei, società cooperativa sociale che oggi ospita quattro famiglie che vivono accogliendo 20 persone con disabilità psichiche ed intellettive.

Saranno presenti all’inaugurazione Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione Cariplo, e Maria Cristina Carlini, Presidente della Fondazione Luigi Carlini, enti che hanno contribuito in modo significativo all’ampliamento della Comunità familiare “Cascina Maì” che porta la preesistente struttura a poter accogliere fino a quattro famiglie e 25 persone disabili.

La peculiarità delle strutture che fanno capo alla cooperativa sta nella gestione affidata totalmente a famiglie che, vivendo con le persone accolte 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, diventano elemento di stabilità nella loro vita e consentono l’instaurarsi di legami affettivi duraturi che ricordano quelli della famiglia di origine

L’ampliamento della struttura, oltre ad aumentare i posti letto e gli spazi per le famiglie, ospita una cucina professionale a norma ed una sala ristorante. Per quanto riguarda l’accoglienza, “Mirabilia Dei” ha sviluppato anche percorsi di tipo socio- occupazionale e formativo per occupare in modo positivo e gratificante le giornate degli ospiti. «Abbiamo in cuore la realizzazione di due capannoni adiacenti la casa – ha spiegato il presidente di Mirabilia Dei Lorenzo Crosta – per poter portare avanti anche il tema del lavoro.

Oggi, le persone accolte sono già impegnate in diverse tipologie di attività, dall’ambito elettromeccanico a quello agricolo e della ristorazione, ma per farlo, in alcuni casi, occupiamo spazi della casa. Abbiamo bisogno di un luogo di lavoro adeguato, dove sviluppare o implementare progetti che, per ora, abbiamo potuto avviare solo in forma “ridotta” e di cui abbiamo intravisto il potenziale».

Oltre al sindaco di Inarzo, Fabrizio Montonati, sarà presente all’inaugurazione Raffaele Cattaneo, Assessore regionale all’Ambiente e Clima, Maurizio Ampollini, Presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, Marco Reggiori, Presidente della Fondazione Francesco Giuseppe Brugnoni.