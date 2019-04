Cinque aspiranti sindaci e quattordici liste: Samarate è pronta alle elezioni

I cinque candidati a Samarate hanno depositato questa mattina 26 aprile le loro liste.

Dal centrosinistra c’è Tiziano Zocchi, che nella coalizione“Cambiare si può a Samarate”ha riunito cinque liste a suo sostegno: “Progetto Democratico”, “Noi per Samarate”, “L’altra Samarate”, “Per Samarate con Zocchi” ed, infine, “Samarate città viva”. Zocchi, 57 anni e samaratese doc, è un ex direttore commerciale e consulente.

Il secondo candidato e pari a Zocchi per numero di liste dalla sua parte è Enrico Puricelli.

Il centrodestra che lo sostiene è composta da Lega Nord,Fratelli d’Italia e dalle civiche “Veri e concreti per Samarate”, “Uniti per Samarate” e “Enrico Puricelli per Samarate”. Il candidato leghista è un commerciante.

Manca Forza Italia, che insieme alla lista civica “Samarate al centro” sostiene Alessandra Cariglino, attuale sindaco facente funzioni. Dopo i vani tentativi di superare gli attriti all’interno del centrodestra e presentarsi insieme in un’unica lista, Forza Italia ha deciso di dare vita ad una lista civico-politica autonoma.



Cariglino è avvocato e nella scorsa amministrazione era nel gruppo di maggioranza, vicesindaco facente funzioni di sindaco. Nelle scorse settimane le acque nel gruppo di maggioranza si sono agitate ancora di più a causa della decisione di destituire Vitale Monti dall’incarico di assessore.

Gli unici candidati che corrono solamente con una lista sono Fortunato Costantino, appoggiato dal MoVimento 5 Stelle, e Domenico Aiello.

Il candidato del M5S, classe 1974, commerciante, ha lanciato a fine marzo la sua candidatura, ma non ha ancora fissato una data di presentazione ai samaratesi della sua lista.

Domenico Aiello si candida invece con “Alternativa per Samarate”, lista civica con connotazione anche politica, visto che punta a rappresentare l’area della “sinistra di governo”, con attenzione particolare al tema ambientale. Aiello è il più giovane dei cinque: ha ventinove anni e nelle scorse elezioni era tra i candidati al consiglio comunale per la lista “MiglioriAmo Samarate”. La serata di lancio della sua candidatura c’è stata a inizio mese, mentre, dopo qualche ora dalla scadenza della consegna in comune della lista contenente i candidati al consiglio comunale, c’è stata la presentazione della squadra ai cittadini.

Tra grandi coalizioni, corse singole, revoche di assessori ed un centrodestra non completamente compatto, la campagna elettorale può avere ufficialmente inizio.