Cinque vigili per Daverio, Azzate e Galliate. Torna la polizia associata

Un consiglio comunale alle 10 del mattino che ha suscitato qualche malumore, stemperato dall‘intervento gioioso degli alunni della scuola primaria, al loro primo consiglio comunale dei ragazzi.

I consiglieri di minoranza avevano chiesto un rinvio considerato che a quell’ora della mattina i cittadini non avrebbero potuto partecipare ed assistere alla discussione.

Richiesta “rispedita al mittente”: il consiglio s’è svolto regolarmente con solo due assenti, Claudia Miterangelis e Raffaele Simone di Insieme per Azzate che ha inviato un’email per motivare la sua decisione, letta ad apertura dei lavori dal sindaco Gianmario Bernasconi: “Oggi non potrò essere presente al consiglio comunale – ha scritto il consigliere di minoranza – “Ringrazio “ il sindaco che ancora una volta ha voluto dimostrare che comanda lui, e che le minoranze nulla contano. “Grazie” anche per la collaborazione e apertura, che come sempre non c’è stata» .

Punto nodale del consiglio comunale l’approvazione di una nuova convenzione per il servizio associato di polizia locale tra i comuni di Azzate, Daverio e Galliate Lombardo. Dopo l’abbandono di Bodio Lomnago e Buguggiate, i tre comuni rimasti hanno avuto lo scorso anno un momento di stallo legato a questioni burocratiche ed amministrative che hanno impedito di fatto di proseguire nella collaborazione.

Per alcuni mesi ogni paese s’è mosso in autonomia: una situazione svantaggiosa soprattutto per Galliate Lombardo che non ha agenti propri. Ora la situazione pare “sbloccata”: la stipula della nuova convenzione sarà discussa nei prossimi consigli comunali dai singoli paesi e se approvata da tutti, tornerà in vigore.

Galliate Lombardo ne discuterà il 12 aprile, Daverio il 15: se il parere fosse positivo quindi tornerà a formarsi un “corpo” di polizia municipale composto da cinque agenti che servirà i tre paesi.

«I vigili urbani saranno in servizio dalle 7 del mattino alle 19 e il sabato mattina – ha detto il sindaco Bernasconi – Questo permetterà di aumentare la capacità operativa e fornire un servizio a tempo pieno alla cittadinanza».

Altro passaggio importante l’approvazione del regolamento per il funzionamento della palestra consortile, cui ha lavorato una commissione formata da maggioranza e opposizione: il primo atto di una collaborazione che fino ad oggi di fatto non c’era mai stata.

Quindi è “suonata la campanella” e sono entrati i ragazzi della scuola primaria “Luigi Castiglioni” : molte le richieste, semplici e concrete, avanzate dai consiglieri eletti a scuola. Tutte approvate. Adesso toccherà “ai grandi” tenere fede agli impegni.