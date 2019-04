Comi: “La sede del Tribunale Europeo dei Brevetti deve essere a Milano”

“La sede del Tribunale Europeo dei Brevetti deve essere a Milano”. Lo afferma Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del gruppo PPE, commentando la mozione Lega-M5S alla Camera sulla vicenda del Tribunale Unificato che dovrebbe traslocare da Londra con la Brexit.

“Ci battiamo da tempo in Europa per arrivare ad ottenere questo risultato per l’Italia e la maggioranza gialloverde cosa fa? Vota una mozione in cui Milano non viene nemmeno citata! – attacca Comi – sarà forse per compiacere i Cinque Stelle, che hanno il vizietto di impegnarsi solo a favore delle città dove governano con i loro sindaci, come successo con il decreto salva Roma e con la vicenda delle Olimpiadi e delle ATP Finals? Io non ci sto! Io sto con Milano”.