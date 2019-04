Condannato nel 2010, fermato dalla polizia in un albergo vicino a Malpensa

Ricercato perché deve espiare un residuo di pena di sei mesi di carcere, si è fatto “pizzicare” in un hotel nei dintorni di Malpensa.

Si tratta di un cittadino cubano che aveva preso una camera in un albergo a Cardano al Campo, lungo la superstrada per l’aeroporto. All’alba di lunedì 8 aprile è stato svegliato dalla Volante del commissariato di Gallarate, che l’ha portato in via Ragazzi del ’99 e poi in carcere a Busto Arsizio.

L’uomo era ricercato dalla polizia di Milano per la condanna per un fatto del 2010 (il reato era Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone), commesso a Pregnana Milanese. L’arresto è arrivato grazie al sistema Alert, che prevede le verifiche sulle presenze negli alberghi.