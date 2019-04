Il Consiglio regionale vuole l’esenzione dal ticket per forze dell’ordine e vigili del fuoco

La proposta arriva dal Consiglio regionale lombardo che oggi ha approvato all’unanimità una mozione presentata dalla Lega con la quale si impegna la Giunta regionale ad esentare dal pagamento del ticket, per la quota di accesso al pronto soccorso e di compartecipazione alla spesa sanitaria, anche gli appartenenti delle Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per gli infortuni occorsi in orario di lavoro.

Il documento sottolinea che Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco, a causa dei rischi legati al loro lavoro, si trovano in situazioni che mettono a rischio la vita e l’incolumità personale: già in alcune regioni italiane è stato deciso di estendere a loro tale tipologia di esenzione.