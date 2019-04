Cortisonici al via, la parata di zombie inaugura l’edizione 2019

Si accendono le luci su Cortisonici, il festival internazionale di cortometraggi che ogni anno fa confluire nella città giardino visioni del cinema emergente da tutto il mondo.

Ad aprire la manifestazione, non una cena di gala, non un discorso formale, ma una parata zombie per le vie del centro: lo stile dissacrante è servito. Il ritrovo per tutti gli aspiranti morti viventi è martedì 9 aprile, ore 18.00, ai Giardini Estensi, per proseguire, a lento passo di zombie, lungo la zona pedonale e chiudere infine al Teatro Santuccio, in tempo per l’aperitivo di inaugurazione. Dress code: zombie, ovviamente; chi vorrà, potrà essere truccato dagli organizzatori al punto di ritrovo. La zombie walk è a cura di Filmhub90, il gruppo di ragazze e ragazzi under 25 che organizza rassegne all’interno Filmstudio90.

E dopo la parata dei non morti, che trascineranno per le vie del centro cittadino le membra proprie e altrui, il Teatro Santuccio dà il benvenuto a tutti, zombie e non, alle ore 19.30 con il concerto dei Goose Bumps, quartetto di scavezzacolli dai ciuffi impomatati, campioni del rockabilly nostrano.

Alle ore 21.00 si entra nel vivo, o nel più morto che vivo, del focus A sangue fresco, sezione non competitiva del festival che per questa edizione si muove nei meandri del cinema del brivido degli ultimi anni: proiezione di Zombie contro zombie (One Cut of the Dead), horror-comedy, creativa e divertente, del giapponese Ueda Shinichiro. Girato a basso budget, il film ha sbancato i botteghini in patria e si è imposto all’attenzione dei festival internazionali. Presenta il film Matteo Bordone.

