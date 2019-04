Cortisonici entra nel vivo, stasera le proiezioni dei corti

Giovedì 11 aprile, dopo un tradizionale cinequiz al Twiggy, si entra nel vivo del festival con la Prima somministrazione del concorso internazionale, alle ore 21.00 al Cinema Nuovo. In visione la prima tranche dei film in gara, con nove dei ventiquattro cortometraggi in corsa per i premiazione finale, che sarà per sabato 13. Per la prima volta entrano nel concorso ufficiale alcune nazioni come il Kosovo, Israele e il Venezuela. Come di consueto, durante le tre serate di concorso (giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13) anche il pubblico in sala potrà votare il cortometraggio preferito.

Alle 23.00 tutti alle Cantine Coopuf con un omaggio a Federico Sfascia, un cognome ben riassume l’indole di un regista fuori dagli schemi: giovane talento del cinema dell’orrore, Sfascia porterà a Varese il suo ultimo lungometraggio StellaStrega, un lavoro di fantascienza all’italiana, una piccola gemma del cinema indipendente nostrano. In StellaStrega il regista riprende la sua opera seconda, Alienweeb, per riscriverla, o è il caso di dirlo, per sfasciarla e darle così nuova vita, realizzando un horror artigianale, in cui si mescola l’immaginario fantastico degli anni Ottanta con recrudescenze di mélo, nostalgie dolorose, horror truculento e divertente alla stesso tempo.

GIOVEDì 11 – 1’ somministrazione concorso internazionale

AJO – Regia: More Raça – Kosovo, 13

Per scappare da un matrimonio combinato da suo padre, Zana deve prendere una decisione coraggiosa.

BUSINESS MEETING -Regia: Guy Charnaux – Brasile, 2’

Solo un incontro di lavoro, come ogni altro incontro di lavoro. Sì, penso che questa sia una buona descrizione del film. Cosa ne pensi?

LE MAL BLEU – Regia: Anais Tellene, Zoran Boukherma – Francia, 15’

In una zona rurale della Francia dove tutti sembrano essere straordinariamente brutti, la non più giovane Marie-Pierre, impegnativa, gelosa e piuttosto intrattabile, bullizza il marito e l’improbabile schiera di amici.

NO SMOOKING INDOORS – Regia: Philipp Westerfeld – Germania, 11′

Una donna, infelice per il suo matrimonio, trova conforto guardando fuori dalla finestra della cucina, e fumando di nascosto dal marito.

HOLD ON – Regia: Bart Schrijver – Olanda, 6′

Mentre sta pulendo le vetrate di un grattacielo, Dennis scivola ma riesce ad aggrapparsi in qualche modo fuori dalla finestra di Debbie che si sta preparando per uscire.

LUCY – Regia: Roberto Gutiérrez – Venezuela, 15′

Un artista solitario filma in segreto la sua vicina di casa e ricostruisce i suoni della sua vita, creando con lei una immaginaria relazione.

ALEF B’ TAMUZ – Regia: Yael Reisfeld – Israele, 6′

Tre pellegrini bisognosi vivono una strana notte nel vecchio cimitero ebraico di Zefat, posseduti da anime del 16°secolo.

THE SHADOW OF AN OWL – Regia: Mikhail Shulaev – Russia, 15’

Pawel Savin (Sova – ita “Gufo”) sponsorizza la carriera politica di Denis ma un giorno Denis viene improvvisamente rapito: da chi e per quale motivo resta un punto interrogativo.

LO SIENTO, MI AMOR – Regia: Eduardo Casanova – Spagna, 7′

La verità su uno degli omicidi più discussi della storia.

PROGRAMMA Giovedì 11 aprile

Ore 19.30. Aperitivo + Cinequiz. Twiggy – Via De Cristoforis, 5

Ore 21.00. Concorso Internazionale Cortometraggi – 1° somministrazione . Cinema Nuovo – Viale dei Mille

Ore 23.00. Focus A sangue fresco – cinema horror contemporaneo. StellaStrega di Federico Sfascia (Italia, 2018, durata 89 minuti). Sarà presente il regista. Cantine Coopuf