Crenna di Gallarate: in gara la categoria Esordienti

Centosessanta giovani atleti in gara nella giornata del 25 aprile: l’appuntamento è a Crenna di Gallarate dove si disputa la seconda prova – organizzata dalla SC Crennese – del 5° “Challenge Sandro Gianoli” di ciclismo categoria “Esordienti”.

Due le corse previste nella mattinata del giorno della Liberazione: alle 9,30 si confronteranno gli atleti del “primo anno” (in questa categoria) che dovranno percorrere cinque giri di un tracciato che vede l’arrivo in piazza Repubblica e lo strappo di viale dei Tigli nel finale, per un totale di 25,8 chilometri. Alle 10,45 invece partirà la gara dei “secondo anno” chiamati a gareggiare sulla distanza dei 36,4 chilometri, sette tornate del circuito.

La manifestazione prenderà il via intorno alle 7,30, orario dell’inizio delle operazioni preliminari a Villa Delfina.

Il Challenge è per il momento appannaggio di due corridori della Cicistica Biringhello di Rho: Francesco Guerino e Juan David Sierra indosseranno le maglie offerte da “Pi.Erre Sport” e “Cartotecnica Graziella” (foto in alto). In palio a Gallarate, oltre alle insegne di leader delle classifiche, anche il Gran Premio Crenna e il 2° Trofeo Marco Limido alla memoria.