Dal baccalà al takoyaky, Urban Lake Street Food festival torna in piazza Repubblica

Da giovedì 4 a domenica 7 a Varese, in piazza della Repubblica, torna Urban Lake Street Food, la grande festa dello Street Food che parte da Varese e quest’anno si riprodurrà in 14 tappe. Quattro giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione e a tanti eventi di qualità legati non solo al cibo, ma anche allo sport e alla musica con il consueto ingresso gratuito ad orario continuato.

L’evento è a cura di Chocolat Pubblicità, è realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Varese e vede per la prima volta la presenza di uno sponsor speciale: quello del villaggio Coca-Cola. «E’ una novità degli Urban street food, e avviene solo in 4 delle 14 tappe del Festival – ha spiegato Michela Ferro, della Chocolat pubblicità – Onorata che tra le 4 tappe abbia scelto Varese per esordire» una novità per gli amanti delle bollicine americane, che regalerà ai visitatori gadget e giochi vintage.

LO STREET FOOD COMINCIA NEL SEGNO DELL’EUROPA

I protagonisti della presentazione, insieme all’assessore alle attività produttive Ivana Perusin e all’assessore alle politiche giovanili Francesca Strazzi

Quest’anno l’evento parte un giorno prima: il primo appuntamento è infatti non di venerdì, ma di giovedì 4 aprile alle 18.

Il motivo è che Urban Street Food festival comincia ospitando i ragazzi di Eurosport2019, un evento che nasce nel 1976 da un’idea di due insegnanti di educazione fisica delle Scuole Europee di Varese e di Karlsruhe, che hanno deciso di selezionare, preparare ed allenare squadre maschili e femminili dei principali sport scolastici e di incontrarsi una volta all’anno alternativamente nelle due scuole per il confronto agonistico.

Quest’anno è la volta di Varese, dove 700 ragazzi da tutta Europa si sfideranno per il weekend ma avranno come uno dei primi appuntamenti la serata in Piazza Repubblica.

L’evento sarà dedicato a loro, ma sarà aperta a tutto il pubblico: cosi che per gli appassionati del festival il weekend quest’anno si allunga.

25 FOOD TRUCK: TRA ATTESI RITORNI, TRUCK PREMIATI IN TIVU E NOVITA’ ESOTICHE

il cuore del festival sono i selezionatissimi food truck, che quest’anno sono 25.

Tra di loro dei ritorni importanti: come Picanhas Cube, che torna come vincitore indiscusso di Street Food Battle 2018, ma torna anche la roulottina vintage del Vero Panuozzo di Gragnano, l’intramontabile Gnoko On The Road, il lampredotto del Barroccio Del Mugello, gli hamburger gourmet di Rock Burger BeneCosì, il cartoccio di pesce fritto de I Baccalà, le polpette di Diego Abatantuono di The Meatball Company, i cannoli fatti al momento de Il Cannolo Eccellenza Siciliana e il pane cunzato di Bedda, solo per citarne alcuni.

Tra i ritorni, con però interessanti novità, anche il truck di BaVarese: che quest’anno avrà due nuove birre varesine in collaborazione con una realtà di Busto Arsizio molto nota, quella del birrificio artigianale Orso Verde, che ha realizzato due birre, tutte da assaggiare appositamente per il festival.

Ma ci sono delle interessantissime novità: in particolare il nuovissimo Takoyaki l’ultima novità in fatto di street food, importato direttamente dalle strade di Osaka. Dal quartiere ebraico di Roma, poi, arriva a Varese il famosissimo Carciofo alla Giudia di Domus Carciò, Per la prima volta in piazza, infine, arriva il truck Twiggy on the Road, il nuovissimo food truck “personale” di cui si è dotato il Twiggy di Varese.

MUSICA, LA PROTAGONISTA DELLE SERATE DI URBAN LAKE STREET FOOD

Urban & Lake Street Food Festival non è solo cibo, ma anche grande musica e grandi eventi.

Un’importante programmazione musicale in compagnia di Rock Band, Performance Live e Dj Set sono organizzati, come sempre, in collaborazione con Twiggy Varese. Il primo appuntamento è giovedì 4 dalle 20,con il Dj set di Mr Cloud.

Venerdì 5 si parte alle 18.00 con l’aperitivo in compagnia di Dj Marvin, vero e proprio juke box umano che accontenterà tutte le età per due ore di super revival in vinile, per finire con una serata speciale in compagnia di Ariele Frizzanteche presenta la sua nuova creatura, il Karaoke. Un karaoke un po’ particolare, un Karaoke che si balla e che ha avrà un Guitar Hero, Elton Novara, perché sarà un Karaoke con assoli di chitarra.

Sabato 6 aprile una grande serata di musica, si parte alle 18.00 dove in consolle sul tetto di US Menny la house music incontra il jazz, per portare l’aperitivo sulle onde giuste con Liquid Spirit, il sax live Charlie Yelverton in compagnia di Fabrizio Peccerillo. Dalle 20.00 in poi, in consolle si alterneranno Luca Kyashan e Lorenzo Poletti per ballare fino a tarda notte.

Domenica 7 aprile dalle 20.00 insieme a DJ Winx e a Linx (from Electro Swing Varese) il weekend si conclude con un viaggio musicale attraverso la musica popolare di tutto il mondo rivisitata in veste moderna. Dalla Cumbia Colombiana, alla Batucada Brasiliana, Diversi Latin Beats del Sud America. Poi l’Elettro Swing del Nord America, la Pizzica Pugliese, la Balkan Music e i Medioriental Beats, fino ad arrivare all’energia delle percussioni africane.

TORNA LA SILENT DISCO

Il 6 e il 7 aprile torna anche la Silent Disco che invaderà il centro di Varese dalle 21.30, primo evento open air della stagione con centinaia di cuffie, 3 dj in consolle e 3 generi musicali.

DAI MANGIAFUOCO AL TRUCCABIMBI, PASSANDO PER LO SKATE

Tutti i giorni esibizioni di Artisti di strada tra cui spettacoli con il fuoco, ballerine luminose, trampolieri colorati e molto altro ancora. Sabato e domenica per i più piccini, giochi, laboratori creativi e truccabimbi in compagnia dell’Atelier Sottosopra.

Inoltre Sabato 6 aprile la pista di skate di Piazza repubblica ospiterà Rolling Maple Skate Contest, in collaborazione con l’ASD Rolling Maple di Varese. Per info e iscrizioni al contest rollingmaple@gmail.com. Tutti gli altri giorni la pista è libera per prove ed allenamenti.

LE INFO

Dove:

Varese, Piazza della Repubblica

Orari:

Giovedì 4 aprile dalle 18.00 alle 24.00

Venerdì 5 aprile dalle 18.00 alle 24.00.

Sabato 6 aprile dalle 11.00 alle 24.00.

Domenica 7 aprile dalle 11.00 alle 23.00.

Pagina Facebook