Diemberger e Papa vincenti nella riunione del PalaVolonterio

Nel pomeriggio del 25 aprile il PalaVolonterio di Bizzozero (Varese) ha ospitato una riunione di pugilato per dilettanti che è servita al Panthers Lauri come prova generale, a livello organizzativo, per l’attesa serata di sabato 4 maggio quando al PalaCusInsubria di via Monte Generoso sarà in palio il titolo dell’Unione Europea dei supergallo tra il “prodotto di casa”, Iuliano Gallo, e il francese Le Couviour.

Gli atleti impegnati al PalaVolonterio hanno dato vita a una serie di incontri incerti, combattuti e gradevoli per il pubblico. Soddisfatto lo staff dei Panthers per la preparazione dimostrata dai pugili di casa al di là dei verdetti dei singoli match.

Il pomeriggio è iniziato con un pareggio tra il debuttante Simone Riggi (Panthers/Ringo Boxe) e il piacentino Bergonzi, poi è arrivata la vittoria per il verbanese Boggio sull’estroso panther Adhikani al termine di un match comunque in equilibrio.

Nuovo pareggio nel primo incontro femminile tra la varesina Beatrice Bernacchi e la piacentina Bouyij, risultato che replica quello del recente confronto tra le due in terra emiliana. Un altro pugile della Virtus Piacenza, Bilal, ha quindi battuto ai punti il panther Stefano Bucci, così è stata Jana Diemberger a portare ai padroni di casa il primo successo, superando la coriacea Esposito della Master Boxe. Le due potrebbero incontrarsi di nuovo nel sottoclou di sabato 4 maggio.

A seguire, vittoria di Delgado della Boxe Verbania su Adam Zaydi dei Panthers in un incontro che ha confermato le belle qualità di entrambi i pugili, che avevano pareggiato di recente a Domodossola. Infine successo varesino con Christopher Papa che nell’ultimo combattimento ha superato nel derby provinciale Dzema della Master Boxe.

I RISULTATI

SuperWelter – Riggi (Panthers Lauri) e Bergonzi (Virtus Piacenza) pari

Leggeri – Boggio (Boxe Verbania) batte Adhikani (Panthers Lauri) ai punti

Gallo Bernacchi (Panthers Lauri) e Bouyij (Virtus Piacenza) pari

Leggeri – Bilal (Virtus Piacenza) batte Bucci (Panthers Lauri) ai punti

Gallo – Diemberger (Panthers Varese) batte Esposito (Master Boxe) ai punti

Welter – Degado (Boxe Verbania) batte Zaydi (Panthers Lauri) ai punti

Welter – Papa (Panthers Lauri) batte Dzema (Master Boxe) ai punti