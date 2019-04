Dilettanti sul ring a Bizzozero, antipasto del grande appuntamento di maggio

Le porte del PalaVolonterio di Bizzozero riaprono le porte al pugilato, in una riunione pomeridiana allestita dal Panthers Lauri per giovedì 25 aprile. Un appuntamento che, a livello organizzativo, serve anche a preparare al meglio l’attesa serata del prossimo 4 maggio quando l’idolo di casa Iuliano Gallo combatterà (al PalaInsubria) per il titolo dell’Unione Europea dei supergallo contro il francese Le Couviour.

A Bizzozero i pugili dilettanti saranno impegnati a partire dalle ore 16; il programma vede impegnati diversi atleti di casa contro avversari provenienti da Emilia (Virtus Piacenza), Piemonte (Boxe Verbania) e dalla Master Boxe di Busto Arsizio per un totale di otto incontri. Proprio il “derby” tra il varesino Papa e il bustocco Dzema potrebbe essere il combattimento più interessante del lotto.

Tra le corde saliranno anche Bucci (contro il piacentino Bilal), le due esponenti femminili dei Panthers Diemberger (contro Esposito) e Bernacchi (contro Bouvij). E poi ancora Adhikani (contro Boggio), Zaydi (contro Delgado) e l’ucraino Popovic (contro Sarr). Esordio infine per Riggi opposto a Bergonzi. Gli spettatori della riunione del PalaVolonterio avranno l’occasione di acquistare a prezzi scontati i biglietti per il match tra Gallo e Le Couviour che sarà – ovviamente – il clou della riunione del 4 maggio.