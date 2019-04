Domenica mattina al cinema, il biglietto è super ridotto

The Space Cinema avvia un nuovo progetto realizzato su misura di adulti e bambini. I multisala The Space Cinema Odeon, The Space Cinema Cerro Maggiore e The Space Cinema Vimercate apriranno le porte ogni domenica mattina e nei giorni festivi. Accanto alla normale programmazione, gli appassionati spettatori di The Space Cinema, troveranno sempre un titolo, pensato per le famiglie, a cui tutti potranno assistere acquistando il biglietto al prezzo speciale di 2,90€.

Il progetto prenderà il via domenica 7 aprile con Il Ritorno di Mary Poppins, il film targato Walt Disney reduce da un successo mondiale e continuerà, nei mesi successivi, con diverse proposte. Fra queste, compaiono il film d’animazione – vincitore di un premio Oscar –Coco previsto per giovedì 25 aprile e Ralph Spacca Internet in occasione del primo maggio.

Per conoscere tutti i titoli della programmazione speciale e per acquistare i biglietti al prezzo di 2,90€ è possibile visitare la pagina ufficiale sul sito The Space Cinema

L’iniziativa inserisce i The Space Cinema lombardi in un piano più ampio, di respiro nazionale, che punta a promuovere la condivisione dell’esperienza al cinema in famiglia e ad alimentare la passione per il grande schermo, offrendo al grande pubblico la possibilità di accedere al multisala anche nei giorni festivi. Un’occasione pensata per adulti e bambini che vede il cinema come luogo di aggregazione e divertimento, un vero e proprio spazio culturale aperto alla cittadinanza.