Donazione di organi: quanti cittadini hanno affidato ai comuni la dichiarazione?

Domenica 14 aprile è la giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti.

Per celebrare questa giornata Anci Lombardia ha organizzato per lunedì 8 aprile presso la sede di via Rovello 2 a Milano, dalle ore 11.00 alle 13.00, Sala Conferenze, un evento per rilanciare la campagna “Una scelta in Comune” che ha visto in questi anni i Comuni lombardi impegnati nel raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini sulla donazione di organi e tessuti al momento del rinnovo ed emissione delle carte di identità (in allegato programma e Save the date).

Nel settembre 2014, ANCI Lombardia ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Regione Lombardia e con il Centro Nazionale Trapianti per la realizzazione del programma “Una scelta in Comune” per la registrazione della volontà dei cittadini sulla donazione di organi e tessuti presso i Comuni al rilascio della carta d’identità, con l’obiettivo di offrire un’ulteriore modalità di espressione della volontà, far crescere la cultura della donazione e sviluppare l’attività di trapianto.

L’evento di lunedì 8 aprile, sarà l’occasione per analizzare i risultati raggiunti dal progetto e individuare le iniziative utili a rafforzare la diffusione della campagna e del messaggio di solidarietà sociale che la caratterizza.

All’evento sarà presente anche la creator e youtuber Francesca Tamburini (alias Cesca) che si farà portatrice del messaggio verso i suoi fan e follower.

La Sala delle Conferenze, dove si terrà l’incontro, ospiterà inoltre la mostra fotografica “La donazione è luce” del fotografo milanese Paolo Liaci che negli ultimi anni si è dedicato a reportage di medicina.