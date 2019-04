Droni alla polizia locale, in arrivo un bando di finanziamento

Droni alla polizia locale per integrare il lavoro di vigilanza sul territorio. La Giunta lombarda si appresta a stanziare fondi, attraverso un bando, che tra le altre cose permetteranno anche l’acquisto di droni.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale alla quinta edizione di ‘Dronitaly’, la fiera dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto tenutasi presso il Palazzo delle Stelline di Milano.

“Come assessorato alla Sicurezza – ha dichiarato l’esponente di Palazzo Lombardia – ci stiamo impegnando per l’istituzione dei nuclei di Polizia locale ambientale, come previsto dalla ‘legge regionale 6 del 2015’. Agli agenti saranno forniti, attraverso specifici bandi, i droni”.

“Nella prossima seduta di Giunta – ha evidenziato l’assessore – approveremo il bando regionale per le dotazioni strumentali riservate alle Polizia locale. È previsto lo stanziamento di 2.300.000 euro per l’acquisto dei beni che faciliteranno il lavoro degli agenti. Le Polizie locali potranno dotarsi, fra le altre cose, anche di droni di ultima generazione per la videosorveglianza”.

“Si tratta – ha concluso – di strumenti fondamentali per il controllo aereo di vaste aree boschive o agricole ormai in mano agli spacciatori. Grazie alla loro tecnologia è possibile inoltre verificare l’interno dei campi nomadi troppo spesso inaccessibili anche dalle Forze dell’ordine”.